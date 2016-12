Uomini e Donne: Stefano Monte prossimo tronista

La prossima stagione sul trono il fratello piccolo di Francesco

Redazione MyTag.it Redazione di MyTag.it - Redazione di MyTag.it - Sito web autore

La notizia era stata anticipata qualche giorno fa ma ora è arrivata la conferma ufficiale Stefano Monte, fratello più piccolo di Francesco, sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Dopo aver finalmente assistito alla puntata della scelta di Francesco Monte, Stefano, che abbiamo visto in studio proprio in occasione della scelta del fratello, ha colpito non poco tutto il pubblico, in studio e da casa e così Maria De Filippi ne ha confermato la sua ‘salita sul trono’.

Le prime indiscrezioni circolate sono state poi confermate da una serie di notizie apparse sui blog e dalla solita talpa della trasmissione che avrebbe scritto ‘Ragazze, una mia amica è stata contattata dalla redazione di U&D per dei provini che si svolgeranno a Bari, in questi giorni. Le è stato detto che il cognato di Teresanna Pugliese, Stefano Monte, sarà a settembre sul trono. Che ne pensate?’.