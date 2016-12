Nuovo singolo Un sogno di libertà di Dolcenera. Video da ascoltare

‘Un Sogno Di Libertà’: è questo il nuovo singolo di Dolcenera, il quinto estratto dall’ultimo album della cantautrice salentina, ‘Evoluzione della Specie’.

Per scrivere ‘Un Sogno di Libertà’, Dolcenera si è ispirata alle celebri teorie sulla fine del mondo: cosa fare se il prossimo 21 dicembre 2012 dovesse davvero avverarsi la profezia dei Maya? La risposta della cantante salentina è semplice: cogliere l’attimo.

Testo- Un sogno di libertà

Scivola tra la gente,

allegria intermittente,

il cuore no, non dice niente.

resto qui a pensare.

Dicono che non serve

vivere velocemente

è un fatto di sopravvivenza

resto qui o meglio andare via.

Amore mio, amore mio,

sembra che il mondo finirà,

la folle corsa ad affogare

in questo buco di civiltà.

Mi dici che sarà per sempre,

un’ora di libertà.

Tu chi sei sinceramente,

anima intransigente,

illumina, illumina.

Fa di me il tuo presente,

mi ami o no, non è importante,

che stupida, ridicola follia,

provare a dare sempre un senso.

Amore mio, amore mio,

sembra che il mondo finirà,

la sua abitudine ad amare,

questo bisogno di sperare.

Mi dici che sarà per sempre,

amore mio, amore mio,

niente è per sempre.

Un’ora di libertà.

Un sogno di libertà.

Sembra che il mondo finirà,

la folle corsa ad affogare,

in questo buco di civiltà.

Mi baci e mi dici che sarà per sempre.

Amore mio, amore mio,

tutto è per sempre.

Un’ora di libertà.