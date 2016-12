Nuovo singolo Ciao di Alessandra Amoroso. Video da ascoltare

Nuovo inedito della cantante salentina

Redazione MyTag.it Redazione di MyTag.it - Redazione di MyTag.it - Sito web autore

Si intitola ‘Ciao’ il nuovo singolo di Alessandra Amoroso che anticipa l’uscita di ‘Ancora di più’, nuovo album in studio della cantante salentina che ha replicato il suo successo trionfale ad Amici, vincendo l’edizione numero 11 dei Big.

Il nuovo disco conterrà inoltre tre brani inediti. Il primo di questi è appunto Ciao, presentato in anteprima durante la semifinale di Amici 11.

Testo: Ciao

Ti ho detto delle cose

che non avrei mai voluto dire

e a farti così male

mi sono fatto male

ma ho spinto l’acceleratore

il tempo di una sigaretta

mi si è bruciato tutto quanto

è più facile incolparsi che

trovare una soluzione

la giusta mediazione

ciao, sono io

come stai?

ti amo ancora

e ti odio più che mai

sei ancora tu

quello sempre bambino

non ti riconoscerei

eppure so che scoverei

il tuo profumo ad occhi chiusi

tra mille saprei

ora ritorno come niente

e ti pretendo in un istante

Ti ho fatto una promessa

che non riesco a mantenere

mi hai detto

vacci piano

e invece già ti amo

e sto correndo in controsenso

questione di punti di vista

la vita è una partita a poker

c’è chi punta ad ogni mano

e chi invece non crede più a niente

diventa indifferente

ciao, sono io

come stai

stiamo ancora e ti odio più che mai

sei ancora tu

quello sempre, bambino

non ti riconoscerei

eppure so scoverei il tuo profumo

ad occhi chiusi

tra mille saprei

lo so che può sembrare strano

io ti ritorno come niente

e ti pretendo in un istante

ciao sono io

come stai?

come stai?

come stai?

se almeno sono andata

quando mi hai chiesto di restare

è stato per paura

perché mi viene da scappare

e la mia insicurezza

che mi fa credere ad ogni cosa

ti giuro sei importante

è un meccanismo di difesa

ti prego scusa

amore ciao

<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xvlfP_rRL6E?version=3&feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/xvlfP_rRL6E?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object>