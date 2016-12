Vasco Rossi sposo in estate

Vasco sposerà Laura Schimdt

Vasco Rossi sposerà Laura Schmidt, storica compagna di vita con la quale convive da più di 25 anni e da cui ha avuto un figlio, Luca, la prossima estate. Ad annunciare la lieta novella lo stesso rocker sulla sua pagina di Facebook.

Nel suo annuncio, però, il Blasco ha chiarito che sposerà la sua compagnaper regolarizzare dopo 25 anni ‘una situazione di fatto’ e perché è giusto che lei abbia ‘i diritti che merita’. Il Blasco scrive: ‘Non ho cambiato idea sul matrimonio. Sono sempre convinto che un rapporto non deve essere un legame o un obbligo.

Essere liberi di andarsene in ogni momento e rimanere uniti è una continua testimonianza di amore sincero. Ma la burocrazia e le leggi non riconoscono gli stessi diritti a una donna che vive con te da venticinque anni se non è sposata.

Laura non ha mai chiesto niente, ma io non posso permettere che abbia poco più dei diritti delle madri degli altri due miei figli in materia di successione. Ecco perché ho deciso di regolarizzare il rapporto e farle avere legalmente i diritti che merita’.