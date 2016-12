Emma Marrone sexy al mare dopo la delusione d’amore. Foto

Fisico al top per la cantante

Dopo la grande delusione del suo ex, promesso sposo, Stefano De Martino, ora felicemente compagno di Belen Rodriguez, Emma Marrone si dedica solo alla famiglia e alle amicizie, dedicandosi del tempo per rilassarsi.

Fotografata al mare ad Ostia, la cantante, vincitrice di Sanremo 2012mostra un fisico che non ha nulla da invidiare a quello di Belen. La cantante si gode, dunque, un pò di meritato relax dopo il ciclone Belen.

Capelli biondo platino, bandana rosso fuoco in testa, bikini striminzito costellato di rossi peperoncini e tatuaggi in bella vista.

E a chi le attribuisce Marco De Luca, creatore dei suoi gioielli, come nuova fiamma, Emma risponde su su Facebook: “Marco de Luca è un mio carissimo amico, non che colui che ha creato i miei gioielli per Sanremo e sere fa ha raggiunto me e le mie amiche per portarmi i gioielli per l''arena di Verona”.