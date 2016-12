Bar Rafaeli la più hot del 2012: classifica Maxim

La modella scalza tutte le colleghe

E’ la modella israeliana Bar Refaeli la donna più hot del pianeta secondo la classifica del 2012 di Maxim Usa.

Secondo posto per Olivia Munn per il secondo anno di seguito la numero due. Nella top 100 non c''è traccia delle italiane, ma a grande sorpresa, al 92mo posto troviamo Amanda Knox, protagonista del delitto di Perugia.

Dal terzo al decimo posto si piazzano: Mila Kunis, Katy Perry, Olivia Wilde, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Megan Fox, Malin Akerman e Adrienne Palicki.