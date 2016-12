Nuovo amore per Gianfranco Apicerni di Uomini e Donne

L’ex tronista felice e innamorato

Redazione MyTag.it Redazione di MyTag.it - Redazione di MyTag.it - Sito web autore

Dopo la delusione della storia d’amore con Valeria Bigella, il tronista Gianfranco Apicerni ha trovato di nuovo l''amore.

Lei si chiama Lucrezia, si frequentano da tempo ma se prima si nascondevano, ora hanno deciso di vivere la loro storia alla luce del sole.

I due sono stati beccati per le strade di Roma in una sessione di shopping fra abbracci e appassionati baci pubblici.

Gianfranco ammette: “Finalmente ho trovato la donna della mia vita, anche se in questi casi vale la pena essere un pò scaramantici, ho la sensazione che sia la volta buona e che niente e nessuno mi dividerà da lei, la mia Lucrezia. Del resto, dopo la brutta esperienza con Valeria ero rimasto traumatizzato in fatto di donne. Poi, per fortuna, Lucrezia ha saputo guarirmi e adesso guardo all'' amore con entusiasmo”.