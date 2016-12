Floriana Messina del Grande Fratello 12 pronta a spogliarsi

L’ex gieffina in versione femme fatale

Redazione MyTag.it Redazione di MyTag.it - Redazione di MyTag.it - Sito web autore

Era ingrassata un bel pò nella casa del Grande Fratello ma ora Floriana Messina sembra tornata in splendida forma, pronta addirittura a spogliarsi e posar senza veli.

La femme fatale sfodera le armi seduttive, si professa e, ora che ha perso 10 chili, confessa di non avere nessun problema a mostrarsi nuda in un calendario: “Ho già posato per delle foto osé, con fotografi molto importanti, il nudo artistico non mi spaventa”.

L’ex gieffina confessa: “Nella Casa mangiavo tanto, ma era una fame nervosa. Non mi riconoscevo più, mi sono vista trasformata, sembravo un''altra persona. Sono ingrassata di sedici chili. Per fortuna adesso ne ho persi dieci. Un altro sforzo e sarò perfetta per la prova costume”. E dice: “Mi hanno vista insieme a Filippo (Pongiluppi, ex inquilino del Gf12) e hanno subito scritto che c''era del tenero.

Ma la verità è che non mi è mai piaciuto fisicamente. A me piacciono i ragazzi belli. Anche perché io sono una che tradisce e quindi cerco l''uomo perfetto. Così non ho motivo di guardarmi intorno”.

Alla domanda Poseresti nuda per un calendario? Floriana decisa risponde: “Assolutamente sì. In realtà ho già fatto degli scatti osé, per fotografi molto importanti. Il nudo artistico non mi spaventa. Nella Casa ho mostrato la mio lato di bambina, adesso vorrei far conoscere quello di donna”.