Martina Stella è incinta

L’attrice annuncia la sua gravidanza

Redazione MyTag.it

Anche Martina Stella ha annunciato il lieto evento: presto sarà mamma. L’attrice, ex fidanzata di Lapo Elkann, ha annunciato: “Aspetto un bambino da Gabriele”. Un annuncio a sorpresa quello di Martina che racconta di essere appena entrata nel quarto mese e di essere felicissima. Da un anno è fidanzata con Gabriele Gregorini.

I due si sono conosciuti sul set di ‘Tutti pazzi per amore’, lui faceva il parrucchiere e lei è stata subito attratta da lui. “Tutto è accaduto naturalmente, come il fatto di andare a vivere insieme”. “Avevamo spesso parlato tra noi di figli, di matrimonio, però non era un progetto immediato. Poi è successo.

Quando l''ho scoperto, racconta l''attrice, ho avuto la sensazione paralizzante di un evento troppo grande per me. Poi ho guardato negli occhi il mio ragazzo e lui mi ha dato sicurezza. A quel punto non ho avuto più paura. Gabriele è l''uomo che amo e questo nostro figlio è una scelta d''amore”.