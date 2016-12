Dopo il tradimento di De Martino, nuovo amore per Emma Marrone

Emma dimentica Stefano?

Redazione MyTag.it Redazione di MyTag.it - Redazione di MyTag.it - Sito web autore

E’ stata tradita non una ma ben due volte dal suo ex fidanzato ed ex promesso sposo Stefano De Martino, ormai su tutti i giornali per la sua nuova appassionante love story con Belen Rodriguez, eppure Emma Marrone ha continuato a sorridere alla vita, a lavorare, a rassicurare sempre tutti i suoi fan di star bene.

E così, dopo essere stata fotografata qualche giorno fa al mare in splendida forma in compagnia delle sue amiche, ora Emma è stata beccata in atteggiamenti piuttosto intimi e complici con un bel ragazzo moro.

I due sembrano molti intimi, sguardi, sorrisi, una mano sulla spalla e poi un bacio. Tutto rigorosamente paparazzato anche poi le subito smentisce il tutto su Faceboook. E scrive ‘Ops! Ho appena scoperto di avere l''ennesimo fidanzato! Quindi chiedo al milione di amici che mi seguono se gentilmente possiamo salutarci da lontano senza contatti fisici anche perché l''età avanza e non le reggerei tutte queste passioni travolgenti.

Detto questo facciamoci una risata e aspettiamo il prossimo’. Niente nuova fiamma dunque? Eppure le immagini mostrano una Emma serena e sorridente che scherza a tavola con il suo inseparabile staff della casa discografica e che sta molto bene con ‘il misterioso’ amico moro.