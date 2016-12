Nuovo singolo Libera Mente di Valerio Scanu. Video da ascoltare

Il nuovo brano di Scanu

Redazione MyTag.it Redazione di MyTag.it - Redazione di MyTag.it - Sito web autore

Dopo l’impegno nella gara dei Big di Amici 11, Valerio Scanu riparte alla grande e lancia prima il suo nuovo singolo ‘Libera Mente’ e poi annuncia le date del suo prossimo tour.

Il nuovo singolo, presentato durante la sua partecipazione al serale di Amici 11, è il secondo estratto da ‘Così Diverso’, l’ultimo album del giovane cantante sardo, vincitore del Festival di Sanremo 2010.

Il nuovo brano si preannuncia già come grande successo, pronto a scalare ogni classifica. Tutto pronto anche per il tour estivo 2012 che prenderà il via in Italia il prossimo 7 giugno da Giaveno.