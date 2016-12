Ilary Blasi: immortalato lato B perfetto

La conduttrice statuaria in bikini

Redazione MyTag.it

E’ moglie (di capitan Francesco Totti), è mamma (di due figli, Christian e Chanel), è una bravissima conduttrice, talentuosa e simpatica, e sempre una donna sexy e bellissima.

Lei è Ilary Blasi, immortalata a Miami, in vacanza con il marito Francesco Totti, senza figli al seguito e che sfoggia il suo fisico mozzafiato, statuario in bikini, in particolare il suo fondoschiena, che si candida tra i più belli d''''Italia.

La top ten delle curve più sexy dell''''estate 2012 del resto vede già la sensuale mogliettina di Totti in pole position sulla spiaggia di a Miami Ilary ha dimostrato di meritarsi una delle prime posizioni.