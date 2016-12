Messi via dal Barca, con chi giocherà? In quale squadra andrà?

Fino a qualche giorno fa sarebbe sembrata fantascienza, eppure il fuoriclasse argentino Lionel Messi potrebbe davvero lasciare il Football Club Barcelona alla scadenza del contratto in essere, ovvero il 30 giugno del 2018.

La Pulce, dopo aver esordito nel Newell''s Old Boys in Argentina, ha sempre vestito la camiseta blaugrana, diventando di fatto il giocatore più importante della storia del club catalano. A partire dal 2000 Messi è entrato a far parte delle giovanili del Barcellona e pian piano è diventato il calciatore rappresentativo e colui che riesce a spostare gli equilibri anche in match che sembrano compromessi. Tuttavia le ultime voci affermano che la Pulce avrebbe rifiutato il prolungamento dell''accordo col Barcellona e potrebbe abbandonare la Spagna fra un anno e mezzo.



Persiste la possibilità, anche se remota, che Messi saluti il Barcellona già dalla prossima estate, un anno prima che scada il contratto. Le squadre che lo vorrebbero in rosa sono molteplici, ma sono davvero poche quelle che possono permettersi un ingaggio pesante come il suo. La meta più probabile sembra l''Inghilterra, nello specifico la città di Manchester. Lo United di José Mourinho e Zlatan Ibrahmovic farebbe carte false per assicurarsi il talento originario di Rosario de Santa Fé, ma allo stesso modo i cugini del Manchester City sono alla finestra per dar vita ad un''asta.



D''altronde Pep Guardiola è stato uno degli allenatori più importanti della carriera di Messi. I due hanno vinto tanto insieme, ad esempio due Champions League conquistate nel 2009 e nel 2011, in entrambi i casi in final contro il Manchester United. In Italia nessuno ha una forza economica tale da convincere Messi a trasferirsi nel Belpaese. Un''alternativa potrebbe essere il club francese del Paris Saint-Germain, che negli ultimi anni non ha badato a spese, grazie agli investimenti economici dell''emiro qatariota Nasser Al Khelaifi.