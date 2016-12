Nuovo Stadio della Roma: dove sarà, quanto costa, quando sarà pronto. I progetti, l'indotto, i posti di lavoro

In Italia solo due squadre sono riuscite nell''intento, ovvero la Juventus e l''Udinese, che si sono assicurate lo Juventus Stadium e la Dacia Arena. Due impianti moderni, che rispecchiano le necessità degli spettatori e sono dotati di numerosi comfort e servizi per qualunque tipo di esigenza. In tal senso anche la Roma del presidente statunitense James Pallotta sta lavorando da alcuni anni per cercare di rendere realtà il progetto per il nuovo stadio . L''Olimpico di Roma ormai non si confà ai bisogni e la società giallorossa vuole una casa propria.