Ilenia e Rudollf del Grande Fratello 12 fidanzati

Gli ex gieffini finalmente insieme

Redazione MyTag.it Redazione di MyTag.it - Redazione di MyTag.it - Sito web autore

L’ex gieffina Ilenia Pastorelli e l’ex gieffino Rudolf Mernone si sono messi insieme e la conferma è arrivata proprio da Rudolf che su Facebook ha scritto è che ormai da tempo che si stanno frequentando.

Sulla sua pagina del social network, Rudofl ha scritto “Ciao ragazzi volevo solo chiarirvi delle cose…io a Ile le voglio un mondo di bene…tanti mi hanno criticato in questa pagine per il semplice motivo che io non pubblicizzavo collettivi dove vi hanno rubato i soldi…

io ho un rapporto splendido con lei ma sapere che tante persone non vedono l’ora di vederla tra le braccia di qualcun’altro è difficile per me…ho sempre fatto di tutto per starle vicino ma ho ricevuto sempre un sacco di critiche senza motivo…le foto?

parlano da sole, non mi piace che le cose vadano così in giro, se ci vogliamo bene nella vita personale non c’è bisogno di nessun bacio pubblico o ufficiale…penso screditi un pò il nostro rapporto…chi ci conosce sa che rapporto abbiamo…comunque questa è una pagina fantastica e mi dispiace che poche persone che dicono solo cattiverie siamo ancora qui…però ci sta…un bacio a tutti…Rudolf“.