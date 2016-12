Nuovo singolo Quello che ci manca di Mario Venuti. Video da vedere e ascoltare

Nuovo inedito di Mario Venuti

Si intitola ‘Quello che ci manca’ il nuovo singolo di Mario Venuti che anticipa il nuovo album ‘L’ultimo romantico’.

Il cantautore siciliano lo ha presentato così: “In un periodo come quello che stiamo vivendo la parola romantico dovrebbe riacquisire il suo antico significato. Romantico è chi reagisce alla razionalità con l’emotività la fantasia e l’immaginazione, il romantico insegue il sogno, la visione, la follia.

Quel sogno mi ha spinto a fare della musica la mia vita. Bello sarebbe non sentirmi più un sopravvissuto, un animale in via d’estinzione, l’ultimo romantico”. Il nuovo album comprende dodici brani, dieci dei quali sono stati scritti a quattro mani con Kaballà e in co-produzione con Roberto Vernetti.